Motorola Moto G60 против Infinix Note 12 VIP
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2021 года Motorola Moto G60 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 VIP, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G60
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 732G
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix Note 12 VIP
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Весит на 27 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|700 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|86.4%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|169.6 мм
|163.5 мм
|Ширина
|75.6 мм
|76.7 мм
|Толщина
|9.8 мм
|7.89 мм
|Вес
|225 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Золотой
|Серый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2300 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|810 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G60 +7%
540
504
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G60 +2%
1788
1747
|CPU
|91314
|-
|GPU
|97530
|-
|Memory
|52272
|-
|UX
|90459
|-
|Total score
|330705
|333358
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1116
|-
|PCMark 3.0 score
|9084
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|-
|XOS 10.5
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|0:17 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4672 x 3504
|Апертура
|f/2.2
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.76"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2021 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитное стекло
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Motorola Moto G60, а если дисплей и корпус – то Infinix Note 12 VIP.
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