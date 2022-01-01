Главная > Сравнение смартфонов > Moto G60 vs Moto G32 – что лучше выбрать?

Motorola Moto G60 против Moto G32

Моторола Мото G60
VS
Моторола Мото G32
Motorola Moto G60
Motorola Moto G32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 апреля 2021 года Motorola Moto G60 с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G32, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G60
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 547 и 370 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Motorola Moto G32
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Весит на 41 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G60
vs
Moto G32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 450 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 85.4%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 169.6 мм 161.78 мм
Ширина 75.6 мм 73.84 мм
Толщина 9.8 мм 8.49 мм
Вес 225 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Да Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Золотой Серый, Серебристый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G60
85.3%
Moto G32
85.4%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G60 и Моторола Мото G32 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 610
Частота GPU 810 МГц 1114 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G60 +48%
547
Moto G32
370
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G60 +19%
1799
Moto G32
1512
AnTuTu Benchmark 9
Moto G60 +20%
333029
Moto G32
277463
CPU 91314 84120
GPU 97530 91955
Memory 52272 51181
UX 90459 44909
Total score 333029 277463
3DMark Wild Life Performance
Moto G60
1116
Moto G32
н/д
Stability 99% -
Graphics test 6 FPS -
Graphics score 1116 -
PCMark 3.0 score 9068 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 17.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G60 vs Motorola Moto G32
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 20 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Motorola Moto G60, а если коммуникации, корпус и звук – то Motorola Moto G32.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Moto G60s или Motorola Moto G60
2. Motorola Moto G52 или Motorola Moto G60
3. Infinix Note 12 Pro 5G или Motorola Moto G60
4. Xiaomi Redmi 10 или Motorola Moto G32
5. Xiaomi Poco M4 Pro или Motorola Moto G32
6. Motorola Moto G52 или Motorola Moto G32
7. Motorola Moto G42 или Motorola Moto G32

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры