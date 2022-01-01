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Motorola Moto G60s против Moto G10

Моторола Мото G60s
VS
Моторола Мото G10
Motorola Moto G60s
Motorola Moto G10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 августа 2021 года Motorola Moto G60s с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.5-дюймового Motorola Moto G10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G60s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
  • На 52% выше максимальная яркость экрана (567 против 373 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 50 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G60s
vs
Moto G10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 6.8 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.4% 93.1%
ШИМ (PWM) - 176 Гц
Время отклика 35 мс 57 мс
Контрастность 1075:1 835:1
Максимальная яркость
Moto G60s +52%
567 нит
Moto G10
373 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 169.6 мм 165.2 мм
Ширина 75.8 мм 75.7 мм
Толщина 9.6 мм 9.2 мм
Вес 212 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Чернильно-синий, Прохладный мятный Серый, Перламутровый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Moto G60s +3%
85.3%
Moto G10
83.1%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G60s и Моторола Мото G10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2050 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Adreno 610
Частота GPU 900 МГц 600 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G60s +108%
515
Moto G10
248
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G60s +42%
1615
Moto G10
1140
AnTuTu Benchmark 9
Moto G60s +99%
322545
Moto G10
162010
CPU 88978 59474
GPU 92181 24700
Memory 52966 38692
UX 85384 38953
Total score 322545 162010
3DMark Wild Life Performance
Moto G60s +446%
1349
Moto G10
247
Stability 98% 98%
Graphics test 8 FPS 1 FPS
Graphics score 1349 247
PCMark 3.0 score 7428 5676
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 50 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:05 ч.
Просмотр видео - 15:26 ч.
Игры - 06:30 ч.
Режим ожидания - 149 ч.
Общая автономность
Moto G60s
н/д
Moto G10
40:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G60s vs Motorola Moto G10
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 15 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G60s +2%
82.9 дБ
Moto G10
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G60s более удачной покупкой.

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