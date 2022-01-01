Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 августа 2021 года Motorola Moto G60s с экраном 6.8" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.4-дюймового Motorola Moto G31, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.