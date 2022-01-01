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Motorola Moto G62 5G против Google Pixel 6

Моторола Мото G62 5G
VS
Гугл Пиксель 6
Motorola Moto G62 5G
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2022 года Motorola Moto G62 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
  • На 23% лучшая автономность (36:51 vs 30:01 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 386 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4614 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (848 против 554 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G62 5G
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 83.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G62 5G
554 нит
Pixel 6 +53%
848 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.83 мм 158.6 мм
Ширина 73.96 мм 74.8 мм
Толщина 8.59 мм 8.9 мм
Вес 184 грамма 207 граммов
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G62 5G +2%
85.2%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G62 5G и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 480 Plus Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G78 MP20
Частота GPU 825 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G62 5G
548
Pixel 6 +90%
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G62 5G
1702
Pixel 6 +71%
2911
AnTuTu Benchmark 9
Moto G62 5G
352721
Pixel 6 +106%
726065
CPU - 187698
GPU - 298218
Memory - 100887
UX - 137683
Total score 352721 726065
3DMark Wild Life Performance
Moto G62 5G
977
Pixel 6 +552%
6367
Stability - 55%
Graphics test 5 FPS 38 FPS
Graphics score 977 6367
PCMark 3.0 score 9336 10548
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (24% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:46 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. 08:58 ч.
Просмотр видео 13:24 ч. 16:38 ч.
Игры 06:04 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 139 ч. 92 ч.
Общая автономность
Moto G62 5G +23%
36:51 ч.
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G62 5G vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Moto G62 5G
н/д
Pixel 6
144
Качество видео
Moto G62 5G
н/д
Pixel 6
115
Итоговая оценка камеры
Moto G62 5G
н/д
Pixel 6
132

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G62 5G
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июнь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

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