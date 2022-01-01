Motorola Moto G62 5G против Edge 20 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 июня 2022 года Motorola Moto G62 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 480 Plus, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G62 5G
- На 9% лучшая автономность (36:51 vs 33:43 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Стерео динамики
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 20 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Возможность записи 4K-видео
- На 21% выше максимальная яркость экрана (673 против 554 нит)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
46
76
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
77
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|385 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|700 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|89%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|150.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|471 Гц
|Время отклика
|-
|15 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.83 мм
|163 мм
|Ширина
|73.96 мм
|76 мм
|Толщина
|8.59 мм
|7.99 мм
|Вес
|184 грамма
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Серый
|Синий, Голубой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Qualcomm Snapdragon 870
|Макс. частота
|2200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 650
|Частота GPU
|825 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|-
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
548
Edge 20 Pro +78%
977
Geekbench 5 (многоядерный)
1702
Edge 20 Pro +86%
3164
|CPU
|-
|194428
|GPU
|-
|233226
|Memory
|-
|118946
|UX
|-
|152170
|Total score
|352721
|704760
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|5 FPS
|25 FPS
|Graphics score
|977
|4212
|PCMark 3.0 score
|9336
|14941
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|33 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (24% за 30 минут)
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:46 ч.
|1:17 ч.
|Веб-серфинг
|12:44 ч.
|09:54 ч.
|Просмотр видео
|13:24 ч.
|18:31 ч.
|Игры
|06:04 ч.
|03:59 ч.
|Режим ожидания
|139 ч.
|112 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью (#56 и #123)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|12032 x 9204
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|119°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Motorola Edge 20 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.3
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
109
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
105
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 20 Pro более удачной покупкой.
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