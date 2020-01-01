Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2019 года Motorola Moto G7 Play с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.