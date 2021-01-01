Motorola Moto G7 Play против Moto G5S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2019 года Motorola Moto G7 Play с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового Motorola Moto G5S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G7 Play
- Современный порт USB Type-C
- Тонкие рамки – на 9.67% выше полезная площадь экрана
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8.1
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 632
- Возможность записи 4K-видео
- На 8% выше максимальная яркость экрана (543 против 501 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G5S
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
53
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
19
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
51
55
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
45
38
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
41
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1512 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
|67.83%
|Цветовой охват sRGB
|95.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|100 Гц
|2358 Гц
|Время отклика
|30 мс
|38.8 мс
|Контрастность
|1295:1
|1140:1
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|150 мм
|Ширина
|71.5 мм
|73.5 мм
|Толщина
|7.99 мм
|8.2 мм
|Вес
|149 граммов
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Qualcomm Snapdragon 430
|Макс. частота
|1800 МГц
|1400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
|- 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 505
|Частота GPU
|650 МГц
|450 МГц
|FLOPS
|~124.8 Гфлопс
|~48 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G7 Play +559%
4050
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1216
Moto G5S +89%
2297
AnTuTu Benchmark 7
Moto G7 Play +99%
96662
48575
AnTuTu Benchmark 8
104046
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13.3 ГБ
|9.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|1:37 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:16 ч.
Время просмотра видео
16:01 ч.
Время разговора (3G)
27:18 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|22.85 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
70
Качество видео
67
Итоговая оценка камеры
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.836 Вт/кг
|0.472 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.854 Вт/кг
|1.05 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G7 Play более удачной покупкой.
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