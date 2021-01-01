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Motorola Moto G7 Play против Moto G5S

Моторола Джи 7 Плей
VS
Моторола Мото G5S
Motorola Moto G7 Play
Motorola Moto G5S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2019 года Motorola Moto G7 Play с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового Motorola Moto G5S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G7 Play
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 9.67% выше полезная площадь экрана
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 632
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (543 против 501 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G5S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G7 Play
vs
Moto G5S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1512 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 67.83%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.7% -
ШИМ (PWM) 100 Гц 2358 Гц
Время отклика 30 мс 38.8 мс
Контрастность 1295:1 1140:1
Максимальная яркость
Moto G7 Play +8%
543 нит
Moto G5S
501 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 150 мм
Ширина 71.5 мм 73.5 мм
Толщина 7.99 мм 8.2 мм
Вес 149 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость Да IPX4
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G7 Play +14%
77.5%
Moto G5S
67.83%

Производительность

Тестируем Моторола Джи 7 Плей и Моторола Мото G5S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1800 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 505
Частота GPU 650 МГц 450 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G7 Play +559%
4050
Moto G5S
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Moto G7 Play
1216
Moto G5S +89%
2297
AnTuTu Benchmark 7
Moto G7 Play +99%
96662
Moto G5S
48575
AnTuTu Benchmark 8
Moto G7 Play
104046
Moto G5S
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 13.3 ГБ 9.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 1:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G7 Play
15:16 ч.
Moto G5S
н/д
Время просмотра видео
Moto G7 Play
16:01 ч.
Moto G5S
н/д
Время разговора (3G)
Moto G7 Play
27:18 ч.
Moto G5S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G7 Play vs Motorola Moto G5S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 22.85 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G7 Play
81.1 дБ
Moto G5S +9%
88.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.836 Вт/кг 0.472 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.854 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G7 Play более удачной покупкой.

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