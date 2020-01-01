Motorola Moto G7 Play против Moto G7
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2019 года Motorola Moto G7 Play с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G7 Play
- На 56% лучшая автономность (103 vs 66 часов)
- На 11% выше максимальная яркость экрана (556 против 500 нит)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G7
- На 0.54" большая диагональ экрана
- На 38% выше плотность пикселей (405 vs 294 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
37
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Motorola Moto G7 Play и Motorola Moto G7
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|6.24 дюймов
|Разрешение
|720 x 1512 пикселей
|1080 x 2270 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|294 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
|81.65%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|157 мм
|Ширина
|71.5 мм
|75.3 мм
|Толщина
|7.99 мм
|7.92 мм
|Вес
|149 граммов
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|Да
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Золотой
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 506
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G7 Play +228%
4132
1259
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1244
Moto G7 +290%
4852
AnTuTu Benchmark 8
107249
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G7 Play +45%
15:16 ч.
10:47 ч.
Время просмотра видео
Moto G7 Play +77%
16:01 ч.
9:05 ч.
Время разговора (3G)
Moto G7 Play +9%
27:18 ч.
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|7
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
Moto G7 +6%
70 дБ
Музыка
Moto G7 Play +4%
74 дБ
71 дБ
Звонок
81 дБ
Moto G7 +4%
84 дБ
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.836 Вт/кг
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.854 Вт/кг
|1.376 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Motorola Moto G7 Play, а если дисплей и камера – то Motorola Moto G7.
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