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Motorola Moto G7 Play против Moto G7

Моторола Джи 7 Плей
Motorola Moto G7 Play
VS
Моторола Мото Джи 7
Motorola Moto G7

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 7 февраля 2019 года Motorola Moto G7 Play с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G7 Play
  • На 56% лучшая автономность (103 vs 66 часов)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (556 против 500 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G7
  • На 0.54" большая диагональ экрана
  • На 38% выше плотность пикселей (405 vs 294 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Motorola Moto G7 Play и Motorola Moto G7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.24 дюймов
Разрешение 720 x 1512 пикселей 1080 x 2270 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 81.65%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Moto G7 Play +11%
556 нит
Moto G7
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.3 мм 157 мм
Ширина 71.5 мм 75.3 мм
Толщина 7.99 мм 7.92 мм
Вес 149 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Moto G7 Play
77.5%
Moto G7 +5%
81.65%

Производительность

Тестируем Моторола Джи 7 Плей и Моторола Мото Джи 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 632
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250) 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 506
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G7 Play +228%
4132
Moto G7
1259
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Moto G7 Play
1244
Moto G7 +290%
4852
AnTuTu Benchmark 8
Moto G7 Play
107249
Moto G7
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 13.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G7 Play +45%
15:16 ч.
Moto G7
10:47 ч.
Время просмотра видео
Moto G7 Play +77%
16:01 ч.
Moto G7
9:05 ч.
Время разговора (3G)
Moto G7 Play +9%
27:18 ч.
Moto G7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G7 Play vs Motorola Moto G7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Moto G7 Play
66 дБ
Moto G7 +6%
70 дБ
Музыка
Moto G7 Play +4%
74 дБ
Moto G7
71 дБ
Звонок
Moto G7 Play
81 дБ
Moto G7 +4%
84 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.836 Вт/кг 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.854 Вт/кг 1.376 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и батарея - выбирайте Motorola Moto G7 Play, а если дисплей и камера – то Motorola Moto G7.

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