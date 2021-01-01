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Motorola Moto G7 против G Pure

Моторола Мото Джи 7
VS
Моторола G Pure
Motorola Moto G7
Motorola G Pure

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Motorola Moto G7 с экраном 6.24" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 33 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G7
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola G Pure
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Moto G7
59
G Pure
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Moto G7
39
G Pure
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Moto G7
55
G Pure
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Moto G7
48
G Pure
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Moto G7
58
G Pure
63
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Moto G7
50
G Pure
51

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G7
vs
G Pure

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.24 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2270 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.65% 80.6%
Максимальная яркость
Moto G7
491 нит
G Pure
н/д

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 167.4 мм
Ширина 75.3 мм 75.6 мм
Толщина 7.92 мм 8.8 мм
Вес 174 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Moto G7 +1%
81.65%
G Pure
80.6%

Производительность

Тестируем Моторола Мото Джи 7 и Моторола G Pure в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 MediaTek Helio G25
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G7
н/д
G Pure
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G7
н/д
G Pure
653
AnTuTu Benchmark 9
Moto G7
н/д
G Pure
97833
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 11
Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 2:25 ч. 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G7
10:47 ч.
G Pure
н/д
Время просмотра видео
Moto G7
9:05 ч.
G Pure
н/д
Время разговора (3G)
Moto G7
25:00 ч.
G Pure
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G7 vs Motorola G Pure
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G7
84 дБ
G Pure
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.376 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola G Pure, а если производительность и звук – то Motorola Moto G7.

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