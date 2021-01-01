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Motorola Moto G7 против Moto G5S

Моторола Мото Джи 7
VS
Моторола Мото G5S
Motorola Moto G7
Motorola Moto G5S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Motorola Moto G7 с экраном 6.24" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового Motorola Moto G5S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G7
  • На 1.04" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Тонкие рамки – на 13.82% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 632
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G5S
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Весит на 17 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G7
vs
Moto G5S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.24 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2270 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 18.9:9 16:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.65% 67.83%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 38.8 мс
Контрастность - 1140:1
Максимальная яркость
Moto G7
486 нит
Moto G5S +3%
501 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 150 мм
Ширина 75.3 мм 73.5 мм
Толщина 7.92 мм 8.2 мм
Вес 174 грамма 157 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G7 +20%
81.65%
Moto G5S
67.83%

Производительность

Тестируем Моторола Мото Джи 7 и Моторола Мото G5S в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 632 Qualcomm Snapdragon 430
Макс. частота 1800 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73		 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 505
Частота GPU 650 МГц 450 МГц
FLOPS ~124.8 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Moto G7 +103%
1250
Moto G5S
615
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Moto G7 +103%
4669
Moto G5S
2297
AnTuTu Benchmark 7
Moto G7 +121%
107174
Moto G5S
48575
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 9.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
Время полной зарядки 2:25 ч. 1:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G7
10:47 ч.
Moto G5S
н/д
Время просмотра видео
Moto G7
9:05 ч.
Moto G5S
н/д
Время разговора (3G)
Moto G7
25:00 ч.
Moto G5S
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G7 vs Motorola Moto G5S
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 22.85 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Moto G7
н/д
Moto G5S
70
Качество видео
Moto G7
н/д
Moto G5S
67
Итоговая оценка камеры
Moto G7
н/д
Moto G5S
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G7
84 дБ
Moto G5S +5%
88.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.45 Вт/кг 0.472 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.376 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G7 более удачной покупкой.

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