Motorola Moto G7 против Moto G5S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Motorola Moto G7 с экраном 6.24" и чипом Qualcomm Snapdragon 632, против 5.2-дюймового Motorola Moto G5S, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 430 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G7
- На 1.04" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Тонкие рамки – на 13.82% выше полезная площадь экрана
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 632
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Motorola Moto G5S
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Весит на 17 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.24 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2270 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|18.9:9
|16:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.65%
|67.83%
|ШИМ (PWM)
|-
|2358 Гц
|Время отклика
|-
|38.8 мс
|Контрастность
|-
|1140:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|150 мм
|Ширина
|75.3 мм
|73.5 мм
|Толщина
|7.92 мм
|8.2 мм
|Вес
|174 грамма
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 632
|Qualcomm Snapdragon 430
|Макс. частота
|1800 МГц
|1400 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 250 Gold (Cortex-A73
|- 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Adreno 505
|Частота GPU
|650 МГц
|450 МГц
|FLOPS
|~124.8 Гфлопс
|~48 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|800 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 7.1 (С обновлением до Android 8.1)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|9.7 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 33 минут)
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|1:37 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|1 (16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|22.85 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Август 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Август 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.45 Вт/кг
|0.472 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.376 Вт/кг
|1.05 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G7 более удачной покупкой.
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