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Motorola Moto G72 против Google Pixel 6a

Моторола Мото G72
VS
Гугл Пиксель 6а
Motorola Moto G72
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 сентября 2022 года Motorola Moto G72 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G72
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G72
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон - 20:9
Плотность пикселей 410 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G72
н/д
Pixel 6a
881 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 152.2 мм
Ширина 74.4 мм 71.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 166 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G72 +3%
85.3%
Pixel 6a
83%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G72 и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali-G78 MP20
Частота GPU - 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G72
565
Pixel 6a +87%
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G72
1790
Pixel 6a +61%
2881
AnTuTu Benchmark 9
Moto G72
368023
Pixel 6a +114%
787869
CPU - 229804
GPU - 299774
Memory - 114943
UX - 142121
Total score 368023 787869
3DMark Wild Life Performance
Moto G72
н/д
Pixel 6a
6058
Stability - 55%
Graphics test - 36 FPS
Graphics score - 6058
PCMark 3.0 score - 9691
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:03 ч.
Просмотр видео - 16:44 ч.
Игры - 06:15 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Moto G72
н/д
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G72 vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3840 x 2160
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Moto G72
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Moto G72
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Moto G72
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - OTG - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G72
н/д
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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