Motorola Moto G73 против Google Pixel 6a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G73 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 930, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G73
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 77% выше максимальная яркость экрана (882 против 499 нит)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|83%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|240 Гц
|Время отклика
|33 мс
|3 мс
|Контрастность
|1200:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|152.2 мм
|Ширина
|73.8 мм
|71.8 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|181 грамм
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Да
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Синий
|Белый, Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 930
|Google Tensor
|Макс. частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|IMG BXM-8-256
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|900 МГц
|848 МГц
Бенчмарки
|CPU
|126305
|208269
|GPU
|105435
|305908
|Memory
|87181
|110039
|UX
|106595
|144068
|Total score
|429582
|771798
|Пиковая температура корпуса
|46.2 °C
|41.4 °C
|Stability
|-
|56%
|Graphics test
|-
|37 FPS
|Graphics score
|-
|6213
|Web score
|-
|6134
|Video editing
|-
|5747
|Photo editing
|-
|17831
|Data manipulation
|-
|9346
|Writing score
|-
|15452
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|My UX
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|14.3 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4410 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:51 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:54 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:44 ч.
|Игры
|-
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|-
|91 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 30 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации и корпус - выбирайте Google Pixel 6a, а если дисплей и автономность – то Motorola Moto G73.
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1