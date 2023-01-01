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Motorola Moto G73 против G62 5G

Моторола Мото G73
VS
Моторола Мото G62 5G
Motorola Moto G73
Motorola Moto G62 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G73 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 930, против 6.5-дюймового Motorola Moto G62 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Показывает на 75% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 930
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 796 и 542 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G73
vs
Moto G62 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 85.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G73
н/д
Moto G62 5G
548 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 161.83 мм
Ширина 73.8 мм 73.96 мм
Толщина 8.3 мм 8.59 мм
Вес 181 грамм 184 грамма
Водонепроницаемость - Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G73
85.6%
Moto G62 5G
85.2%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G73 и Моторола Мото G62 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 930 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика IMG BXM-8-256 Adreno 619
Частота GPU - 825 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G73 +47%
796
Moto G62 5G
542
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G73 +65%
2789
Moto G62 5G
1695
AnTuTu Benchmark 9
Moto G73 +75%
546980
Moto G62 5G
312700
CPU - 106144
GPU - 64489
Memory - 64997
UX - 80036
Total score 546980 312700
3DMark Wild Life Performance
Moto G73
н/д
Moto G62 5G
976
Stability - 99%
Graphics test - 5 FPS
Graphics score - 976
PCMark 3.0 score - 9205
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (24% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:44 ч.
Просмотр видео - 13:24 ч.
Игры - 06:04 ч.
Режим ожидания - 139 ч.
Общая автономность
Moto G73
н/д
Moto G62 5G
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G73 vs Motorola Moto G62 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и корпус - выбирайте Motorola Moto G73, а если камера и звук – то Motorola Moto G62 5G.

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