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Motorola Moto G73 против Moto G72

Моторола Мото G73
VS
Моторола Мото G72
Motorola Moto G73
Motorola Moto G72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G73 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 930, против 6.55-дюймового Motorola Moto G72, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 796 и 543 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G72
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 15 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G73
vs
Moto G72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD POLED
Размер 6.5 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 405 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.6% 85.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 145.9%
ШИМ (PWM) - 180 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G73
н/д
Moto G72
1011 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 160.5 мм
Ширина 73.8 мм 74.4 мм
Толщина 8.3 мм 7.9 мм
Вес 181 грамм 166 граммов
Водонепроницаемость - IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Белый Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G73
85.6%
Moto G72
85.3%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G73 и Моторола Мото G72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 930 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика IMG BXM-8-256 Mali-G57 MC2

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G73 +47%
796
Moto G72
543
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G73 +53%
2789
Moto G72
1826
AnTuTu Benchmark 9
Moto G73 +47%
546980
Moto G72
372046
CPU - 103667
GPU - 86319
Memory - 80017
UX - 105524
Total score 546980 372046
3DMark Wild Life Performance
Moto G73
н/д
Moto G72
1251
PCMark 3.0 score - 10257
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя - UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 33 Вт
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (52% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 15:35 ч.
Игры - 05:56 ч.
Режим ожидания - 136 ч.
Общая автономность
Moto G73
н/д
Moto G72
36:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G73 vs Motorola Moto G72
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G73
н/д
Moto G72
85.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Motorola Moto G73, а если дисплей и корпус – то Motorola Moto G72.

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