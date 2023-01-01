Motorola Moto G73 против Moto G72
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 января 2023 года Motorola Moto G73 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Dimensity 930, против 6.55-дюймового Motorola Moto G72, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G73
- Показывает на 47% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 796 и 543 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G72
- POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 15 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|POLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|410 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.6%
|85.3%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|145.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|180 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|160.5 мм
|Ширина
|73.8 мм
|74.4 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.9 мм
|Вес
|181 грамм
|166 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Серый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 930
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|IMG BXM-8-256
|Mali-G57 MC2
Бенчмарки
|CPU
|-
|103667
|GPU
|-
|86319
|Memory
|-
|80017
|UX
|-
|105524
|Total score
|546980
|372046
|PCMark 3.0 score
|-
|10257
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|-
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (52% за 30 минут)
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:14 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:49 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:35 ч.
|Игры
|-
|05:56 ч.
|Режим ожидания
|-
|136 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Motorola Moto G73, а если дисплей и корпус – то Motorola Moto G72.
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