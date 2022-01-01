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Motorola Moto G82 5G против Google Pixel 7

Моторола Мото G82 5G
VS
Гугл Пиксель 7
Motorola Moto G82 5G
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2022 года Motorola Moto G82 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Показывает на 84% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% выше максимальная яркость экрана (968 против 633 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G82 5G
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 640 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 98.5%
ШИМ (PWM) 119 Гц 360 Гц
Время отклика 12 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G82 5G
633 нит
Pixel 7 +53%
968 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.89 мм 155.6 мм
Ширина 74.46 мм 73.2 мм
Толщина 7.99 мм 8.7 мм
Вес 173 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Белый Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Moto G82 5G +2%
86.4%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G82 5G и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Google Tensor G2
Макс. частота 2200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G710 MP7
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G82 5G
646
Pixel 7 +62%
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G82 5G
1764
Pixel 7 +86%
3275
AnTuTu Benchmark 9
Moto G82 5G
406006
Pixel 7 +84%
747935
CPU 121066 203616
GPU 102050 295372
Memory 71622 108654
UX 114160 142235
Total score 406006 747935
3DMark Wild Life Performance
Moto G82 5G
1210
Pixel 7 +438%
6508
Stability 99% 61%
Graphics test 7 FPS 38 FPS
Graphics score 1210 6508
PCMark 3.0 score 10246 10598
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:17 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:13 ч.
Просмотр видео - 16:16 ч.
Игры - 05:26 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
Moto G82 5G
н/д
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G82 5G vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 -
Апертура f/2.2 -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Moto G82 5G
н/д
Pixel 7
145
Качество видео
Moto G82 5G
н/д
Pixel 7
143
Итоговая оценка камеры
Moto G82 5G
н/д
Pixel 7
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G82 5G
82.9 дБ
Pixel 7 +7%
88.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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