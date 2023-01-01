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Motorola Moto G82 5G против Moto G73

Моторола Мото G82 5G
VS
Моторола Мото G73
Motorola Moto G82 5G
Motorola Moto G73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 мая 2022 года Motorola Moto G82 5G с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
  • Стабилизация изображения
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G82 5G
vs
Moto G73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.4% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% -
ШИМ (PWM) 119 Гц -
Время отклика 12 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Moto G82 5G
683 нит
Moto G73
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.89 мм 161.4 мм
Ширина 74.46 мм 73.8 мм
Толщина 7.99 мм 8.3 мм
Вес 173 грамма 181 грамм
Водонепроницаемость IP52 -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G82 5G +1%
86.4%
Moto G73
85.6%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G82 5G и Моторола Мото G73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 IMG BXM-8-256
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G82 5G
675
Moto G73 +4%
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G82 5G
1962
Moto G73 +1%
1976
AnTuTu Benchmark 9
Moto G82 5G
408289
Moto G73
409524
CPU 121066 121039
GPU 102050 103844
Memory 71622 89521
UX 114160 95904
Total score 408289 409524
3DMark Wild Life Performance
Moto G82 5G
1209
Moto G73
н/д
Пиковая температура корпуса 43.9 °C -
Stability 99% -
Graphics test 7 FPS -
Graphics score 1209 -
PCMark 3.0
Moto G82 5G
10254
Moto G73
н/д
Web score 9132 -
Video editing 4902 -
Photo editing 20356 -
Data manipulation 8767 -
Writing score 13876 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:51 ч. -
Просмотр видео 17:40 ч. -
Игры 06:09 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Moto G82 5G
37:01 ч.
Moto G73
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G82 5G vs Motorola Moto G73
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G82 5G
82.9 дБ
Moto G73
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте Motorola Moto G73, а если камера – то Motorola Moto G82 5G.

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