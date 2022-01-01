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Motorola Moto G9 Plus против Moto G22

Моторола Мото G9 Плюс
VS
Моторола Мото G22
Motorola Moto G9 Plus
Motorola Moto G22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2020 года Motorola Moto G9 Plus с экраном 6.81" и чипом Qualcomm Snapdragon 730G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G22, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G9 Plus
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 44% выше плотность пикселей (386 vs 268 PPI)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 730G
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (517 против 430 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 524 и 240 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G22
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Весит на 38 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G9 Plus
vs
Moto G22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD TFT LCD
Размер 6.81 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.3% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40 мс
Контрастность - 902:1
Максимальная яркость
Moto G9 Plus +20%
517 нит
Moto G22
430 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 170 мм 163.95 мм
Ширина 78.1 мм 74.94 мм
Толщина 9.7 мм 8.49 мм
Вес 223 грамма 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Золотой, Синий Синий, Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Moto G9 Plus
84.3%
Moto G22
84.2%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G9 Плюс и Моторола Мото G22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 730G MediaTek Helio G37
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 618 PowerVR GE8320
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
FLOPS ~422 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G9 Plus +118%
524
Moto G22
240
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G9 Plus +59%
1684
Moto G22
1056
AnTuTu Benchmark 9
Moto G9 Plus +174%
314345
Moto G22
114919
CPU 101033 33595
GPU 81460 16969
Memory 56417 25788
UX 77914 38644
Total score 314345 114919
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Graphics score 747 -
PCMark 3.0 score 8123 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 12
Размер системы из коробки 19 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 30 минут) Да (50% за 65 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 2:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:14 ч. -
Просмотр видео 15:11 ч. -
Игры 07:12 ч. -
Режим ожидания 174 ч. -
Общая автономность
Moto G9 Plus
42:19 ч.
Moto G22
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G9 Plus vs Motorola Moto G22
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Нет
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 5312 x 2988
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 29 мм 1 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G9 Plus
н/д
Moto G22
86.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G9 Plus более удачной покупкой.

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