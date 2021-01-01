Motorola Moto G9 Power против Google Pixel 4a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 ноября 2020 года Motorola Moto G9 Power с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 5.81-дюймового Google Pixel 4a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G9 Power
- Комплектуется на 2860 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 3140 мАч
- На 104% лучшая автономность (155 vs 76 часов)
- На 0.99" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Причины выбрать Google Pixel 4a
- На 68% выше плотность пикселей (443 vs 263 PPI)
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 55% выше максимальная яркость экрана (794 против 512 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.4 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.8 дюймов
|5.81 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|263 точек на дюйм
|443 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
|83.3%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|255 Гц
|Время отклика
|-
|6.2 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|172.1 мм
|144 мм
|Ширина
|76.8 мм
|69.4 мм
|Толщина
|9.7 мм
|8.2 мм
|Вес
|221 грамм
|143 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Фиолетовый
|Просто черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Qualcomm Snapdragon 730G
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 618
|Частота GPU
|600 МГц
|575 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|~422 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Pixel 4a +73%
546
Geekbench 5 (многоядерный)
1353
Pixel 4a +21%
1637
AnTuTu Benchmark 8
179093
Pixel 4a +50%
268124
Рейтинг телефонов в AnTuTu (#281 и #190)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (34% за 45 минут)
|Да (50% за 25 минут)
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|1:27 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G9 Power +22%
14:06 ч.
11:48 ч.
Время просмотра видео
Moto G9 Power +77%
21:55 ч.
12:17 ч.
Время разговора (3G)
Moto G9 Power +169%
60:29 ч.
22:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 4a от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
122
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|13
|15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.37 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.39 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Google Pixel 4a, а если автономность – то Motorola Moto G9 Power.
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