Главная > Сравнение смартфонов > One 5G Ace vs Pixel 4a 5G – что лучше выбрать?

Motorola One 5G Ace против Google Pixel 4a 5G

Моторола Мото One 5G Ace
VS
Гугл Пиксель 4а 5G
Motorola One 5G Ace
Google Pixel 4a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola One 5G Ace с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.2-дюймового Google Pixel 4a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Комплектуется на 1115 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3885 мАч
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 638 и 585 баллов
Причины выбрать Google Pixel 4a 5G
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
One 5G Ace
vs
Pixel 4a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.7 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 84.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 250 Гц
Время отклика - 6.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
One 5G Ace
н/д
Pixel 4a 5G
683 нит

Дизайн и корпус

Высота 166.1 мм 153.9 мм
Ширина 76.1 мм 74 мм
Толщина 9.9 мм 8.2 мм
Вес 212 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Серый Просто черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
One 5G Ace +2%
85.7%
Pixel 4a 5G
84.1%

Производительность

Тестируем Моторола Мото One 5G Ace и Гугл Пиксель 4а 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 620
Частота GPU 950 МГц 750 МГц
FLOPS - ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
One 5G Ace +9%
638
Pixel 4a 5G
585
Geekbench 5 (многоядерный)
One 5G Ace +11%
1932
Pixel 4a 5G
1748
AnTuTu Benchmark 8
One 5G Ace +7%
329169
Pixel 4a 5G
308209

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 14.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3885 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola One 5G Ace vs Google Pixel 4a 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 107°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
One 5G Ace
н/д
Pixel 4a 5G
90.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации и звук - выбирайте Google Pixel 4a 5G, а если производительность, автономность и корпус – то Motorola One 5G Ace.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Edge S против One 5G Ace
2. Galaxy A71 5G против One 5G Ace
3. Moto G Power (2021) против One 5G Ace
4. iPhone 11 против Pixel 4a 5G
5. iPhone 11 Pro против Pixel 4a 5G
6. iPhone 12 Pro против Pixel 4a 5G
7. Pixel 4a против Pixel 4a 5G
8. Pixel 3 XL против Pixel 4a 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях