Motorola One 5G Ace против Google Pixel 6a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola One 5G Ace с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|LTPS LCD
|OLED
|Размер
|6.7 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|393 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|-
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|83%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|166.1 мм
|152.2 мм
|Ширина
|76.1 мм
|71.8 мм
|Толщина
|9.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|212 граммов
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 750G
|Google Tensor
|Макс. частота
|2200 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|825 МГц
|848 МГц
|FLOPS
|-
|~2171 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
649
Pixel 6a +57%
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
1965
Pixel 6a +46%
2865
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 12
|Оболочка UI
|-
|Stock Android
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4410 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 30 минут)
|Да (20% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:20 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|114°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.
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