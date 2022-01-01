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Motorola One 5G Ace против Edge 20 Pro

Моторола Мото One 5G Ace
VS
Моторола Эдж 20 Про
Motorola One 5G Ace
Motorola Edge 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola One 5G Ace с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового Motorola Edge 20 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 20 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 69% выше максимальная яркость экрана (672 против 397 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
One 5G Ace
vs
Edge 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 385 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 89%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 150.8%
ШИМ (PWM) - 471 Гц
Время отклика - 15 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
One 5G Ace
397 нит
Edge 20 Pro +69%
672 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 166.1 мм 163 мм
Ширина 76.1 мм 76 мм
Толщина 9.9 мм 7 мм
Вес 212 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
One 5G Ace
85.7%
Edge 20 Pro +4%
89%

Производительность

Тестируем Моторола Мото One 5G Ace и Моторола Эдж 20 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 870
Макс. частота 2200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 650
Частота GPU 825 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
One 5G Ace
646
Edge 20 Pro +49%
963
Geekbench 5 (многоядерный)
One 5G Ace
1964
Edge 20 Pro +59%
3113
AnTuTu Benchmark 9
One 5G Ace
372704
Edge 20 Pro +87%
696900
CPU - 194428
GPU - 233226
Memory - 118946
UX - 152170
Total score 372704 696900
3DMark Wild Life Performance
One 5G Ace
н/д
Edge 20 Pro
4215
Stability - 99%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4215
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:17 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:54 ч.
Просмотр видео - 18:31 ч.
Игры - 03:59 ч.
Режим ожидания - 112 ч.
Общая автономность
One 5G Ace
н/д
Edge 20 Pro
33:43 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola One 5G Ace vs Motorola Edge 20 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 126 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Motorola Edge 20 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.3
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
One 5G Ace
н/д
Edge 20 Pro
82.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 30 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Edge 20 Pro более удачной покупкой.

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