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Motorola One 5G Ace против Moto G Power (2022)

Моторола Мото One 5G Ace
VS
Моторола Мото G Павер (2022)
Motorola One 5G Ace
Motorola Moto G Power (2022)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 января 2021 года Motorola One 5G Ace с экраном 6.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.5-дюймового Motorola Moto G Power (2022), который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 3.6 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 646 и 179 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G Power (2022)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (449 против 397 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 11 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
One 5G Ace
vs
Moto G Power (2022)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD TFT LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 393 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7% 83.8%
Максимальная яркость
One 5G Ace
397 нит
Moto G Power (2022) +13%
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 166.1 мм 167.24 мм
Ширина 76.1 мм 76.54 мм
Толщина 9.9 мм 9.36 мм
Вес 212 граммов 203 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серебристый, Серый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Моторола Мото One 5G Ace и Моторола Мото G Павер (2022) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G MediaTek Helio G37
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GE8320
Частота GPU 825 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (25% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola One 5G Ace vs Motorola Moto G Power (2022)
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 118° -
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.65 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola One 5G Ace более удачной покупкой.

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