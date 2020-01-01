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Motorola One Vision против Google Pixel 3a

Моторола One Vision
Motorola One Vision
VS
Гугл Пиксель 3а
Google Pixel 3a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Motorola One Vision с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9609, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola One Vision
  • Защита корпуса по стандарту IP52
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Google Pixel 3a
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Motorola One Vision и Google Pixel 3a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.3 дюймов 5.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2220 пикселей
Соотношение сторон 21:9 18.5:9
Плотность пикселей 432 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Dragontrail
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 75%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
One Vision
490 нит
Pixel 3a
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160.1 мм 151.3 мм
Ширина 71.2 мм 70.1 мм
Толщина 8.7 мм 8.2 мм
Вес 181 грамм 147 граммов
Водонепроницаемость IP52 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Коричневый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
One Vision +10%
82.5%
Pixel 3a
75%

Производительность

Тестируем Моторола One Vision и Гугл Пиксель 3а в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 9609 Qualcomm Snapdragon 670
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G72 MP3 Adreno 615
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
One Vision
н/д
Pixel 3a
356
Geekbench 5 (многоядерный)
One Vision
н/д
Pixel 3a
1400
AnTuTu Benchmark 8
One Vision
195089
Pixel 3a +2%
198186

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 18 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:55 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (25% за 15 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
One Vision
9:59 ч.
Pixel 3a
н/д
Время просмотра видео
One Vision
9:44 ч.
Pixel 3a
н/д
Время разговора (3G)
One Vision
18:30 ч.
Pixel 3a
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola One Vision vs Google Pixel 3a
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 3a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 25 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5760 x 4312 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 21 мм 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 11

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
One Vision
73 дБ
Pixel 3a
н/д
Музыка
One Vision
71 дБ
Pixel 3a
н/д
Звонок
One Vision
85 дБ
Pixel 3a
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2019 года Май 2019 года
Дата начала продаж Май 2019 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.9 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель Type-C на Type-C (1 м)
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер (с USB на Type-C)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola One Vision, а если производительность и звук – то Google Pixel 3a.

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