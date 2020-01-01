Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Motorola One Vision с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9609, против 5.6-дюймового Google Pixel 3a, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 670 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.