Motorola One Vision против G Pure
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Motorola One Vision с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9609, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 29 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola One Vision
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 61% выше плотность пикселей (432 vs 269 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9609
Причины выбрать Motorola G Pure
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3500 мАч
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- На 13% выше максимальная яркость экрана (546 против 482 нит)
- Более новая ОС: Android 11 против 10
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
58
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
55
50
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|80.6%
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
|Контрастность
|1527:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.1 мм
|167.4 мм
|Ширина
|71.2 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|8.8 мм
|Вес
|181 грамм
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9609
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|10 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~259 Гфлопс
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
144
Geekbench 5 (многоядерный)
655
|CPU
|72788
|-
|GPU
|39830
|-
|Memory
|50718
|-
|UX
|57769
|-
|Total score
|220241
|97821
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 11
|Оболочка UI
|Android One
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 15 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|2:30 ч.
|Веб-серфинг
|09:02 ч.
|-
|Просмотр видео
|07:29 ч.
|-
|Игры
|04:55 ч.
|-
|Режим ожидания
|66 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|21 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola One Vision более удачной покупкой.
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