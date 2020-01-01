Motorola One Vision против Moto G7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 мая 2019 года Motorola One Vision с экраном 6.3" и чипом Exynos 9 Octa 9609, против 6.24-дюймового Motorola Moto G7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 632 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola One Vision
- Защита корпуса по стандарту IP52
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3000 мАч
- Более энергоэффективный CPU
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
63
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Motorola One Vision и Motorola Moto G7
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.24 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2270 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|432 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|81.65%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.1 мм
|157 мм
|Ширина
|71.2 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.7 мм
|7.92 мм
|Вес
|181 грамм
|174 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Коричневый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 9609
|Qualcomm Snapdragon 632
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 250)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G72 MP3
|Adreno 506
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
One Vision +28%
1616
1259
Geekbench 4.4 (многоядерный)
One Vision +12%
5425
4852
AnTuTu Benchmark 8
195089
н/д
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android One
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:55 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (25% за 15 минут)
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:59 ч.
Moto G7 +9%
10:47 ч.
Время просмотра видео
One Vision +4%
9:44 ч.
9:05 ч.
Время разговора (3G)
18:30 ч.
Moto G7 +37%
25:00 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|25 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5760 x 4312
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|21 мм
|-
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
One Vision +4%
73 дБ
70 дБ
Музыка
71 дБ
71 дБ
Звонок
One Vision +1%
85 дБ
84 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.45 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.376 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядка TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- TPU чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания TurboPower
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитный чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola One Vision более удачной покупкой.
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