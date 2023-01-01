Motorola Razr Plus против Apple iPhone 13 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 51.5 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 65% лучшая автономность (43:44 vs 26:34 часов)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
- Комплектуется на 552 мАч более емким аккумулятором – 4352 против 3800 мАч
- На 11% выше плотность пикселей (458 vs 413 PPI)
- На 37% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1735 и 1266 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
75
Игры
Возможности в 3D-гейминге
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|22:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|-
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|103 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|1 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|170.83 мм
|160.8 мм
|Ширина
|73.95 мм
|78.1 мм
|Толщина
|6.99 мм
|7.65 мм
|Вес
|188.5 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Apple A15 GPU
|Частота GPU
|900 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1266
iPhone 13 Pro Max +37%
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
3641
iPhone 13 Pro Max +28%
4667
|CPU
|333083
|230032
|GPU
|310099
|328182
|Memory
|208685
|102328
|UX
|200258
|136067
|Total score
|1045248
|789177
|Пиковая температура корпуса
|52.5 °C
|45.8 °C
|Stability
|46%
|82%
|Graphics test
|47 FPS
|56 FPS
|Graphics score
|7948
|9458
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|My UX
|-
|Размер системы из коробки
|36 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4352 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|08:57 ч.
|14:55 ч.
|Просмотр видео
|12:44 ч.
|20:14 ч.
|Игры
|04:24 ч.
|07:42 ч.
|Режим ожидания
|84 ч.
|140 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|108°
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 13 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее игры, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Apple iPhone 13 Pro Max, а если коммуникации – то Motorola Razr Plus.
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