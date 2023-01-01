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Motorola Razr Plus против Apple iPhone XR

77 из 100
Motorola Razr Plus
VS
56 из 100
Apple iPhone XR
Motorola Razr Plus
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 58 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 858 мАч более емким аккумулятором – 3800 против 2942 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (1047 против 635 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 4 года и 10 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 27% выше плотность пикселей (413 vs 326 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 24% лучшая автономность (33:02 vs 26:34 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Razr Plus
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.9 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 22:9 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 100%
ШИМ (PWM) 103 Гц Не обнаружено
Время отклика 1 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Razr Plus +65%
1047 нит
iPhone XR
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 170.83 мм 150.9 мм
Ширина 73.95 мм 75.7 мм
Толщина 6.99 мм 8.3 мм
Вес 188.5 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP52 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Razr Plus +8%
85.1%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Motorola Razr Plus и Apple iPhone XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A12 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 900 МГц 1100 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Razr Plus +14%
1266
iPhone XR
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
Razr Plus +65%
3641
iPhone XR
2202
AnTuTu Benchmark 9
Razr Plus +107%
1045248
iPhone XR
503785
CPU 333083 142806
GPU 310099 178961
Memory 208685 79246
UX 200258 104785
Total score 1045248 503785
3DMark Wild Life Performance
Razr Plus +52%
7948
iPhone XR
5215
Пиковая температура корпуса 52.5 °C 42.6 °C
Stability 46% 69%
Graphics test 47 FPS 31 FPS
Graphics score 7948 5215
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 12 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки 36 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Объем 3800 мАч 2942 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:27 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:57 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 12:44 ч. 12:45 ч.
Игры 04:24 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 84 ч. 123 ч.
Общая автономность
Razr Plus
26:34 ч.
iPhone XR +24%
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Razr Plus vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108° -
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Razr Plus
н/д
iPhone XR
103
Качество видео
Razr Plus
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Razr Plus
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Razr Plus
79.7 дБ
iPhone XR +10%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Razr Plus более удачной покупкой.

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