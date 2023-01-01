Motorola Razr Plus против Motorola Razr
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.9-дюймового Motorola Razr, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Razr Plus
- Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1288 и 836 баллов
Причины выбрать Motorola Razr
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3800 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
73
Производительность
Быстродействие приложений и системы
76
Игры
Возможности в 3D-гейминге
75
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|1080 x 2640 пикселей
|Соотношение сторон
|22:9
|22:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|413 точек на дюйм
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1400 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|170.83 мм
|170.8 мм
|Ширина
|73.95 мм
|74 мм
|Толщина
|6.99 мм
|7.4 мм
|Вес
|188.5 граммов
|188.6 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP52
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный
|Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 644
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~1014 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Razr Plus +54%
1288
836
Geekbench 5 (многоядерный)
Razr Plus +18%
3668
3104
|CPU
|333083
|-
|GPU
|310099
|-
|Memory
|208685
|-
|UX
|200258
|-
|Total score
|1061209
|562064
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|My UX
Батарея
|Объем
|3800 мАч
|4200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Да (5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|-
|Веб-серфинг
|09:24 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:12 ч.
|-
|Игры
|04:06 ч.
|-
|Режим ожидания
|93 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|108°
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 13 МП)
|2 (64 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и корпус - выбирайте Motorola Razr Plus, а если игры и автономность – то Motorola Razr.
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