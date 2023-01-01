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Motorola Razr Plus против Motorola Razr

75 из 100
Motorola Razr Plus
VS
71 из 100
Motorola Razr
Motorola Razr Plus
Motorola Razr

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr Plus с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.9-дюймового Motorola Razr, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Razr Plus
  • Показывает на 89% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1288 и 836 баллов
Причины выбрать Motorola Razr
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3800 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Razr Plus
vs
Motorola Razr

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.9 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1080 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 22:9 22:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да -
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Razr Plus
1055 нит
Motorola Razr
н/д

Дизайн и корпус

Высота 170.83 мм 170.8 мм
Ширина 73.95 мм 74 мм
Толщина 6.99 мм 7.4 мм
Вес 188.5 граммов 188.6 граммов
Водонепроницаемость IP52 IP52
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Красный Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Razr Plus
85.1%
Motorola Razr
85.1%

Производительность

Тестируем Motorola Razr Plus и Motorola Razr в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 644
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~2765 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Razr Plus +54%
1288
Motorola Razr
836
Geekbench 5 (многоядерный)
Razr Plus +18%
3668
Motorola Razr
3104
AnTuTu Benchmark 9
Razr Plus +89%
1061209
Motorola Razr
562064
CPU 333083 -
GPU 310099 -
Memory 208685 -
UX 200258 -
Total score 1061209 562064
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX

Батарея

Объем 3800 мАч 4200 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да (5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:27 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:24 ч. -
Просмотр видео 12:12 ч. -
Игры 04:06 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
Razr Plus
27:32 ч.
Motorola Razr
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Razr Plus vs Motorola Razr
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4032 x 3024 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 108° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 13 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.4 f/2.4
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/k/v/r/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и корпус - выбирайте Motorola Razr Plus, а если игры и автономность – то Motorola Razr.

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