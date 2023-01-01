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Motorola Razr против Apple iPhone 13 mini

71 из 100
Motorola Razr
VS
74 из 100
Apple iPhone 13 mini
Motorola Razr
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Razr
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1794 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 2406 мАч
  • На 1.5" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 15% выше плотность пикселей (476 vs 413 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.8 мм уже
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1737 и 836 баллов
  • Весит на 47.6 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Motorola Razr
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.9 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2640 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон - 19.5:9
Плотность пикселей 413 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1400 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 510 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Motorola Razr
н/д
iPhone 13 mini
853 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 170.8 мм 131.5 мм
Ширина 74 мм 64.2 мм
Толщина 7.4 мм 7.65 мм
Вес 188.6 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость IP52 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola Razr и Apple iPhone 13 mini в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 644 Apple A15 GPU
Частота GPU - 1200 МГц
FLOPS ~1014 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Motorola Razr
836
iPhone 13 mini +108%
1737
Geekbench 5 (многоядерный)
Motorola Razr
3104
iPhone 13 mini +51%
4683
AnTuTu Benchmark 9
Motorola Razr
562064
iPhone 13 mini +40%
789155
CPU - 193760
GPU - 347737
Memory - 108337
UX - 131541
Total score 562064 789155
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 38.8 °C
Stability - 79%
Graphics test - 53 FPS
Graphics score - 8896
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Объем 4200 мАч 2406 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:48 ч.
Просмотр видео - 11:55 ч.
Игры - 05:14 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Motorola Razr
н/д
iPhone 13 mini
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Razr vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Motorola Razr
н/д
iPhone 13 mini
87.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 13 mini, а если дисплей, автономность и коммуникации – то Motorola Razr.

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