Motorola Razr против Apple iPhone 14 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 июня 2023 года Motorola Razr с экраном 6.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Razr
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3200 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 17.4 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 70% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
- Использует более быструю память LPDDR5
- На 11% выше плотность пикселей (460 vs 413 PPI)
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1862 и 836 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.9 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2640 пикселей
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|-
|19.5:9
|Плотность пикселей
|413 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|-
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|170.8 мм
|147.5 мм
|Ширина
|74 мм
|71.5 мм
|Толщина
|7.4 мм
|7.85 мм
|Вес
|188.6 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|IP52
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 644
|Apple A16 GPU
|FLOPS
|~1014 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
836
iPhone 14 Pro +123%
1862
Geekbench 5 (многоядерный)
3104
iPhone 14 Pro +72%
5348
|CPU
|-
|248495
|GPU
|-
|393310
|Memory
|-
|162433
|UX
|-
|143811
|Total score
|562064
|956250
|Пиковая температура корпуса
|-
|41.2 °C
|Stability
|-
|79%
|Graphics test
|-
|59 FPS
|Graphics score
|-
|9877
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|My UX
|-
Батарея
|Объем
|4200 мАч
|3200 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (5 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:41 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:35 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:45 ч.
|Игры
|-
|06:03 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (64 МП + 13 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/3"
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.4
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
143
Качество видео
149
Итоговая оценка камеры
146
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.
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