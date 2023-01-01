Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2023 года Motorola ThinkPhone с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.