Motorola ThinkPhone против Edge 30 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2023 года Motorola ThinkPhone с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
- На 16% лучшая автономность (38:11 vs 32:57 часов)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4610 мАч
- Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1250 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|96.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|720 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|158.76 мм
|161.76 мм
|Ширина
|74.38 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.26 мм
|8.39 мм
|Вес
|189 граммов
|198.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP52
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
1277
Geekbench 5 (многоядерный)
4288
4282
|CPU
|233919
|250683
|GPU
|473423
|483779
|Memory
|179310
|186120
|UX
|183568
|180959
|Total score
|1073759
|1102077
|Пиковая температура корпуса
|-
|36.2 °C
|Stability
|-
|75%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Graphics score
|-
|5730
|Web score
|-
|13720
|Video editing
|-
|8148
|Photo editing
|-
|30885
|Data manipulation
|-
|12766
|Writing score
|-
|18485
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 (#38 и #32)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|My UX
|-
|Размер системы из коробки
|-
|19 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4610 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (86% за 30 минут)
|Да (95% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:54 ч.
|0:33 ч.
|Веб-серфинг
|12:10 ч.
|11:04 ч.
|Просмотр видео
|16:50 ч.
|15:48 ч.
|Игры
|05:15 ч.
|05:25 ч.
|Режим ожидания
|140 ч.
|105 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|16384 x 12288
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (200 МП + 12 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4576 x 3296
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|PureCel
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola ThinkPhone. У него лучшие игры, программное обеспечение, автономность и корпус.
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