Главная > Сравнение смартфонов > Motorola ThinkPhone vs Edge 30 Ultra – что лучше выбрать?

Motorola ThinkPhone против Edge 30 Ultra

83 из 100
Motorola ThinkPhone
VS
80 из 100
Motorola Edge 30 Ultra
Motorola ThinkPhone
Motorola Edge 30 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2023 года Motorola ThinkPhone с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Motorola Edge 30 Ultra, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
  • На 16% лучшая автономность (38:11 vs 32:57 часов)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 390 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4610 мАч
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Motorola Edge 30 Ultra
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Motorola ThinkPhone
vs
Edge 30 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1250 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.1%
ШИМ (PWM) - 720 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Motorola ThinkPhone +2%
1075 нит
Edge 30 Ultra
1053 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.76 мм 161.76 мм
Ширина 74.38 мм 73.5 мм
Толщина 8.26 мм 8.39 мм
Вес 189 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP52
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola ThinkPhone и Motorola Edge 30 Ultra в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Motorola ThinkPhone
1073759
Edge 30 Ultra +3%
1102077
CPU 233919 250683
GPU 473423 483779
Memory 179310 186120
UX 183568 180959
Total score 1073759 1102077
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 36.2 °C
Stability - 75%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5730
PCMark 3.0
Web score - 13720
Video editing - 8148
Photo editing - 30885
Data manipulation - 12766
Writing score - 18485
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI My UX -
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4610 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (95% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 0:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:10 ч. 11:04 ч.
Просмотр видео 16:50 ч. 15:48 ч.
Игры 05:15 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 140 ч. 105 ч.
Общая автономность
Motorola ThinkPhone +16%
38:11 ч.
Edge 30 Ultra
32:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola ThinkPhone vs Motorola Edge 30 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото - 16384 x 12288
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото - 4576 x 3296
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS PureCel
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola ThinkPhone. У него лучшие игры, программное обеспечение, автономность и корпус.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Motorola ThinkPhone против Xiaomi 13 Pro
2. Motorola ThinkPhone против OnePlus 11
3. Motorola ThinkPhone против Apple iPhone 14 Pro
4. Motorola ThinkPhone против Samsung Galaxy S23 Plus
5. Motorola ThinkPhone против Samsung Galaxy S23 Ultra
6. Motorola ThinkPhone против Motorola Edge 40 Pro
7. Motorola Edge 30 Ultra против Apple iPhone 14 Pro Max
8. Motorola Edge 30 Ultra против Motorola Edge 30 Fusion
9. Motorola Edge 30 Ultra против Samsung Galaxy S22 Ultra
10. Motorola Edge 30 Ultra против Google Pixel 7 Pro
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры