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Motorola ThinkPhone против Edge 40 Pro

83 из 100
Motorola ThinkPhone
VS
87 из 100
Motorola Edge 40 Pro
Motorola ThinkPhone
Motorola Edge 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2023 года Motorola ThinkPhone с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Motorola Edge 40 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1497 и 1289 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Motorola ThinkPhone
vs
Edge 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 399 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Motorola ThinkPhone +2%
1075 нит
Edge 40 Pro
1058 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.76 мм 161.16 мм
Ширина 74.38 мм 74 мм
Толщина 8.26 мм 8.59 мм
Вес 189 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola ThinkPhone и Motorola Edge 40 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3190 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 900 МГц 680 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Motorola ThinkPhone
1073759
Edge 40 Pro +19%
1274521
CPU 233919 -
GPU 473423 -
Memory 179310 -
UX 183568 -
Total score 1073759 1274521
3DMark Wild Life Performance
Stability - 66%
Graphics test - 77 FPS
Graphics score - 12902
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI My UX My UX

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 125 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (86% за 30 минут) Да (83% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:10 ч. 12:15 ч.
Просмотр видео 16:50 ч. 20:50 ч.
Игры 05:15 ч. 04:42 ч.
Режим ожидания 140 ч. 124 ч.
Общая автономность
Motorola ThinkPhone
38:11 ч.
Edge 40 Pro +2%
38:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola ThinkPhone vs Motorola Edge 40 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 60 мегапикселей
Разрешение фото - 4576 x 3296
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 0.61 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Январь 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40 Pro. У него лучшие производительность и игры.

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