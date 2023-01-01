Motorola ThinkPhone против Edge 40 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2023 года Motorola ThinkPhone с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.67-дюймового Motorola Edge 40 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola ThinkPhone
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4600 мАч
Причины выбрать Motorola Edge 40 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1497 и 1289 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|399 точек на дюйм
|394 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89%
|90.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|158.76 мм
|161.16 мм
|Ширина
|74.38 мм
|74 мм
|Толщина
|8.26 мм
|8.59 мм
|Вес
|189 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Серый
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3190 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|6 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 740
|Частота GPU
|900 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1289
Edge 40 Pro +16%
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
4288
Edge 40 Pro +14%
4896
|CPU
|233919
|-
|GPU
|473423
|-
|Memory
|179310
|-
|UX
|183568
|-
|Total score
|1073759
|1274521
|Stability
|-
|66%
|Graphics test
|-
|77 FPS
|Graphics score
|-
|12902
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#38 и #13)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|My UX
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|68 Вт
|125 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (86% за 30 минут)
|Да (83% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:54 ч.
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|12:10 ч.
|12:15 ч.
|Просмотр видео
|16:50 ч.
|20:50 ч.
|Игры
|05:15 ч.
|04:42 ч.
|Режим ожидания
|140 ч.
|124 ч.
Рейтинг автономности телефонов (#49 и #41)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4576 x 3296
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|0.61 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Январь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Motorola Edge 40 Pro. У него лучшие производительность и игры.
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