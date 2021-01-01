Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 1.3 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm 215, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.