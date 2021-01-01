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Nokia 1.3 против Huawei P20 Lite

Нокиа 1.3
VS
Хуавей П20 Лайт
Nokia 1.3
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 1.3 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm 215, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • На 46% выше плотность пикселей (432 vs 295 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (475 против 403 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 1.3
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.6% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% 98.8%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 40.5 мс -
Контрастность 1382:1 1035:1
Максимальная яркость
Nokia 1.3
403 нит
P20 Lite +18%
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 148.6 мм
Ширина 71.2 мм 71.2 мм
Толщина 9.4 мм 7.4 мм
Вес 155 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Серый, Бирюзовый, Песочный Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 1.3
77.6%
P20 Lite +4%
80.72%

Производительность

Тестируем Нокиа 1.3 и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm 215 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 1300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 16 нанометров
Графика - Mali-T830 MP2
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS - ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Nokia 1.3
600
P20 Lite +56%
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Nokia 1.3
1547
P20 Lite +135%
3628
AnTuTu Benchmark 7
Nokia 1.3
н/д
P20 Lite
74536
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 1.3
50575
P20 Lite
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI - EMUI 9.0
Размер системы из коробки 6 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 1.3
н/д
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Nokia 1.3
н/д
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Nokia 1.3
н/д
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1.3 vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 1.3
78.8 дБ
P20 Lite +7%
84.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Март 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P20 Lite более удачной покупкой.

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