Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 1.3 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm 215, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.