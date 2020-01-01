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Nokia 1.3 против Huawei Y6 (2019)

Нокиа 1.3
Nokia 1.3
VS
Хуавей У6 (2019)
Huawei Y6 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 1.3 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm 215, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
  • Быстрая зарядка
  • На 0.38" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (461 против 404 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 1.3 и Huawei Y6 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.71 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.6% 79.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 1.3
404 нит
Y6 (2019) +14%
461 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.3 мм 156.3 мм
Ширина 71.2 мм 73.5 мм
Толщина 9.4 мм 8 мм
Вес 155 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Бирюзовый, Песочный Синий, Коричневый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 1.3
77.6%
Y6 (2019) +2%
79.2%

Производительность

Тестируем Нокиа 1.3 и Хуавей У6 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm 215 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1300 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 308 PowerVR GE8300
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 64 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Nokia 1.3
610
Y6 (2019) +48%
903
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Nokia 1.3
1578
Y6 (2019) +56%
2457
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 1.3
55629
Y6 (2019) +32%
73171

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки 6 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Время полной зарядки 2:05 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1.3 vs Huawei Y6 (2019)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и звук - выбирайте Huawei Y6 (2019), а если дисплей и программное обеспечение – то Nokia 1.3.

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