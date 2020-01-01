Nokia 1.3 против Huawei Y6 (2019)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 марта 2020 года Nokia 1.3 с экраном 5.71" и чипом Qualcomm 215, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 1.3
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Huawei Y6 (2019)
- Быстрая зарядка
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 14% выше максимальная яркость экрана (461 против 404 нит)
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 1.3 и Huawei Y6 (2019)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.71 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.6%
|79.2%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|156.3 мм
|Ширина
|71.2 мм
|73.5 мм
|Толщина
|9.4 мм
|8 мм
|Вес
|155 граммов
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Бирюзовый, Песочный
|Синий, Коричневый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm 215
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|4
|Частота
|1300 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 308
|PowerVR GE8300
|Объем ОЗУ
|1 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|16 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 64 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|-
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3020 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Да
|Нет
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, SuperCharge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2048 x 1536
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
|- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Март 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, камера и звук - выбирайте Huawei Y6 (2019), а если дисплей и программное обеспечение – то Nokia 1.3.
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