Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2021 года Nokia 1.4 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 215, против 6.5-дюймового Motorola Moto G10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.