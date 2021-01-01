Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2021 года Nokia 1.4 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 215, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.