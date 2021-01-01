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Nokia 1.4 против Nokia 1.3

Нокиа 1.4
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.4
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 февраля 2021 года Nokia 1.4 с экраном 6.52" и чипом Qualcomm Snapdragon 215, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1.4
  • На 0.81" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 1.3
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 269 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.5 мм уже
  • Весит на 23 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 1.4
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.52 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.4% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 40.5 мс
Контрастность - 1382:1
Максимальная яркость
Nokia 1.4
407 нит
Nokia 1.3 +1%
410 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 166.4 мм 147.3 мм
Ширина 76.7 мм 71.2 мм
Толщина 8.7 мм 9.4 мм
Вес 178 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Пурпурный, Серый Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 1.4 +4%
80.4%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 1.4 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 215 Qualcomm 215
Макс. частота 1300 МГц 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1, 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 1.4
101
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 1.4
356
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 1.4 +9%
60966
Nokia 1.3
55954

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки - 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1.4 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (8 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
-
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2048 x 1536 2048 x 1536
Апертура f/2.4 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 1.4
н/д
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2021 года Март 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель Micro USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Зарядное устройство		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Nokia 1.4. У него лучшие дисплей, производительность, автономность, камера и корпус.

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