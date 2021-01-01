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Nokia 1 Plus против Huawei Y3 (2017)

Нокиа 1 Плюс
VS
Хуавей Y3 (2017)
Nokia 1 Plus
Huawei Y3 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 1 Plus с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5-дюймового Huawei Y3 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737M и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Тонкие рамки – на 10.47% выше полезная площадь экрана
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 2500 против 2200 мАч
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 720p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
1 Plus
vs
Y3 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей 480 x 854 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 64.63%
Максимальная яркость
1 Plus
442 нит
Y3 (2017)
н/д

Дизайн и корпус

Высота 145 мм 145.1 мм
Ширина 70.4 мм 73.7 мм
Толщина 8.5 мм 9.5 мм
Вес 131 грамм 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
1 Plus +16%
75.1%
Y3 (2017)
64.63%

Производительность

Тестируем Нокиа 1 Плюс и Хуавей Y3 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek MT6737M
Макс. частота 1500 МГц 1100 МГц
CPU-ядер 4 (4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-T720 MP2
Частота GPU 570 МГц 550 МГц
FLOPS ~21 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ -
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1 Plus
491
Y3 (2017) +9%
533
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1 Plus
1249
Y3 (2017) +20%
1498
AnTuTu Benchmark 7
1 Plus +47%
34933
Y3 (2017)
23760
AnTuTu Benchmark 8
1 Plus
49149
Y3 (2017)
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0
Оболочка UI Android Go EMUI 4.1 Mini

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 2200 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1 Plus vs Huawei Y3 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 2 мегапикселя
Разрешение фото 2560 x 1920 1600 x 1200
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 480p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 1 Plus более удачной покупкой.

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