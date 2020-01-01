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Nokia 1 Plus против Huawei Y5 (2017)

Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus
VS
Хуавей У5 (2017)
Huawei Y5 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 1 Plus с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 6
  • Тонкие рамки – на 8.32% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y5 (2017)
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 49% выше плотность пикселей (294 vs 197 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 1 Plus и Huawei Y5 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 66.78%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
1 Plus
454 нит
Y5 (2017)
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 145 мм 143.8 мм
Ширина 70.4 мм 72 мм
Толщина 8.5 мм 8.3 мм
Вес 131 грамм 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Белый, Золотой, Серый, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
1 Plus +12%
75.1%
Y5 (2017)
66.78%

Производительность

Тестируем Нокиа 1 Плюс и Хуавей У5 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 MediaTek MT6737
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.4 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1500 МГц 1400 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Mali-T720 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 570 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 733 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1 Plus
495
Y5 (2017) +10%
544
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1 Plus
1282
Y5 (2017) +18%
1516
AnTuTu Benchmark 8
1 Plus
49651
Y5 (2017)
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0
Оболочка UI Android Go EMUI 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:35 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1 Plus vs Huawei Y5 (2017)
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Micro
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 1 Plus более удачной покупкой.

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