Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 1 Plus с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5-дюймового Huawei Y5 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.