Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 1 Plus с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 6.09-дюймового Huawei Y6 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.