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Nokia 1 Plus против Nokia 1.3

Нокиа 1 Плюс
Nokia 1 Plus
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Nokia 1 Plus с экраном 5.45" и чипом MediaTek MT6739, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 1 Plus
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
  • Весит на 24 грамма меньше
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3000 против 2500 мАч
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 50% выше плотность пикселей (295 vs 197 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 1 Plus и Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 480 x 960 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 197 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 75.1% 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
1 Plus +12%
454 нит
Nokia 1.3
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 145 мм 147.3 мм
Ширина 70.4 мм 71.2 мм
Толщина 8.5 мм 9.4 мм
Вес 131 грамм 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
1 Plus
75.1%
Nokia 1.3 +3%
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 1 Плюс и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6739 Qualcomm 215
Архитектура 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 1500 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8100 Adreno 308
Частота GPU 570 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 1 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1 Plus
495
Nokia 1.3 +23%
610
Geekbench 4.4 (многоядерный)
1 Plus
1282
Nokia 1.3 +23%
1578
AnTuTu Benchmark 8
1 Plus
49651
Nokia 1.3 +12%
55629

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android Go -
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 1 Plus vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео Нет Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2048 x 1536
Апертура - f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 1.3 более удачной покупкой.

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