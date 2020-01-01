Nokia 2.3 против Huawei Y6p
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Nokia 2.3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 2.3
- На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (162 и 135 баллов)
Причины выбрать Huawei Y6p
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- На 23% выше максимальная яркость экрана (560 против 454 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Функция реверсивной зарядки
- Смартфон на 6 месяцев новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
19
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 2.3 и Huawei Y6p
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.3 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|20:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|278 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|80.7%
|81.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.7 мм
|159.1 мм
|Ширина
|75.4 мм
|74.1 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9 мм
|Вес
|183 грамма
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Бирюзовый, Песочный, Черный
|Изумрудно-зеленый, Полночный черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio A22
|MediaTek Helio P22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|4
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8300
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|1
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 2.3 +20%
162
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 2.3 +11%
543
489
AnTuTu Benchmark 8
71827
Huawei Y6p +33%
95186
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|Android One
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|12.4 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4368 x 2912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Декабрь 2019 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y6p более удачной покупкой.
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