Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Nokia 2.3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio A22, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.