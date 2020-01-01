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Nokia 2.3 против Nokia 1.3

Нокиа 2.3
Nokia 2.3
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Nokia 2.3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 2.3
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.49" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Весит на 28 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 2.3 и Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Nokia 2.3 +12%
454 нит
Nokia 1.3
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.7 мм 147.3 мм
Ширина 75.4 мм 71.2 мм
Толщина 8.7 мм 9.4 мм
Вес 183 грамма 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Бирюзовый, Песочный, Черный Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 2.3 +4%
80.7%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 2.3 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio A22 Qualcomm 215
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 4 4
Частота 2000 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8300 Adreno 308
GPU-ядер 1 -
Частота GPU 650 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 2.3
162
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 2.3
543
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 2.3 +29%
71827
Nokia 1.3
55629

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 12.4 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 2.3 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.4 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Nokia 2.3. У него лучшие производительность, батарея, камера и коммуникации.

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