Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 декабря 2019 года Nokia 2.3 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio A22, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.