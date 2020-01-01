Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2020 года Nokia 2.4 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.