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Nokia 2.4 против Huawei Y5 (2019)

Нокиа 2.4
Nokia 2.4
VS
Хуавей У5 (2019)
Huawei Y5 (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2020 года Nokia 2.4 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Huawei Y5 (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 2.4
  • Комплектуется на 1480 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3020 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Y5 (2019)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана (603 против 447 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 43 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.52 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 2.4
vs
Y5 (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.6% 78.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% 96.1%
ШИМ (PWM) - 1000 Гц
Время отклика 35 мс 22 мс
Контрастность 1712:1 955:1
Максимальная яркость
Nokia 2.4
447 нит
Y5 (2019) +35%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.9 мм 147.1 мм
Ширина 76.3 мм 70.78 мм
Толщина 8.7 мм 8.5 мм
Вес 189 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый, Зеленый Синий, Черный, Черная кожанная крышка, Коричневая кожанная крышка
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 2.4 +3%
80.6%
Y5 (2019)
78.1%

Производительность

Тестируем Нокиа 2.4 и Хуавей У5 (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 2.4
159
Y5 (2019) +4%
165
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 2.4
501
Y5 (2019) +9%
544
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 2.4 +28%
96760
Y5 (2019)
75805

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Android One EMUI 9
Размер системы из коробки 12 ГБ 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:30 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 2.4 vs Huawei Y5 (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1920
Апертура f/2.4 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 2.4
79.4 дБ
Y5 (2019) +3%
81.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.42 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 2.4 более удачной покупкой.

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