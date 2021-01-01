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Nokia 2.4 против Nokia 1.3

Нокиа 2.4
VS
Нокиа 1.3
Nokia 2.4
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 сентября 2020 года Nokia 2.4 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 2.4
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • На 0.79" большая диагональ экрана
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (452 против 410 нит)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 2.4
vs
Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.6% 77.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94% 94%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика 35 мс 40.5 мс
Контрастность 1712:1 1382:1
Максимальная яркость
Nokia 2.4 +10%
452 нит
Nokia 1.3
410 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.9 мм 147.3 мм
Ширина 76.3 мм 71.2 мм
Толщина 8.7 мм 9.4 мм
Вес 189 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Фиолетовый, Зеленый Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 2.4 +4%
80.6%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Нокиа 2.4 и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Qualcomm 215
Макс. частота 2000 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 12 нанометров -
Графика PowerVR GE8320 -
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~41 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 2.4
159
Nokia 1.3
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 2.4
506
Nokia 1.3
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 2.4 +72%
96356
Nokia 1.3
55954

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Android One -
Размер системы из коробки 12 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 3:30 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 2.4 vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2048 x 1536
Апертура f/2.4 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 2.4
78.6 дБ
Nokia 1.3
78.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 2.4 более удачной покупкой.

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