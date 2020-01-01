Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Nokia 3.1 Plus с экраном 6" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.