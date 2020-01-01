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Nokia 3.1 Plus против Huawei Honor 8S

Нокиа 3.1 Плюс
Nokia 3.1 Plus
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Nokia 3.1 Plus с экраном 6" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3020 мАч
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (162 и 141 баллов)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 3.1 Plus и Huawei Honor 8S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
3.1 Plus
500 нит
Honor 8S
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 147.1 мм
Ширина 76.4 мм 70.7 мм
Толщина 8.1 мм 8.4 мм
Вес 180 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Белый, Серый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
3.1 Plus
77.5%
Honor 8S +1%
78.1%

Производительность

Тестируем Нокиа 3.1 Плюс и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8300
Частота GPU 650 МГц 660 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
3.1 Plus
141
Honor 8S +15%
162
Geekbench 5 (многоядерный)
3.1 Plus +53%
836
Honor 8S
545
AnTuTu Benchmark 8
3.1 Plus
н/д
Honor 8S
81236

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI Android One EMUI 9.0
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 3.1 Plus vs Huawei Honor 8S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.411 Вт/кг 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.576 Вт/кг 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и корпус - выбирайте Nokia 3.1 Plus, а если дисплей, коммуникации и звук – то Huawei Honor 8S.

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