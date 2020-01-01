Nokia 3.1 Plus против Huawei Honor 8S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Nokia 3.1 Plus с экраном 6" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 480 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 3020 мАч
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Huawei Honor 8S
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
- Весит на 34 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
- На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (162 и 141 баллов)
- Смартфон на 7 месяцев новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Nokia 3.1 Plus и Huawei Honor 8S
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.5%
|78.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|156.8 мм
|147.1 мм
|Ширина
|76.4 мм
|70.7 мм
|Толщина
|8.1 мм
|8.4 мм
|Вес
|180 граммов
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Серый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|650 МГц
|660 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Android One
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3500 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.2
|f/2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.411 Вт/кг
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.576 Вт/кг
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и корпус - выбирайте Nokia 3.1 Plus, а если дисплей, коммуникации и звук – то Huawei Honor 8S.
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