Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Nokia 3.1 Plus с экраном 6" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.