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Nokia 3.1 Plus против Nokia 3.1

Нокиа 3.1 Плюс
Nokia 3.1 Plus
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 октября 2018 года Nokia 3.1 Plus с экраном 6" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 3.1 Plus
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 510 мАч более емким аккумулятором – 3500 против 2990 мАч
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (500 против 429 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.77% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 16% выше плотность пикселей (310 vs 268 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.8 мм уже
  • Весит на 41.7 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Nokia 3.1 Plus и Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.5% 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
3.1 Plus +17%
500 нит
Nokia 3.1
429 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156.8 мм 146.2 мм
Ширина 76.4 мм 68.6 мм
Толщина 8.1 мм 8.7 мм
Вес 180 граммов 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Серый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
3.1 Plus +11%
77.5%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Нокиа 3.1 Плюс и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek MT6750
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-T860 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
3.1 Plus
141
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
3.1 Plus
836
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 7
3.1 Plus +91%
78195
Nokia 3.1
40969

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Android One Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3500 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 3.1 Plus vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3L5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Музыка
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Звонок
3.1 Plus
н/д
Nokia 3.1
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2018 года Май 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.411 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.576 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia 3.1 Plus более удачной покупкой.

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