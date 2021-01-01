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Nokia 3.1 против Huawei Honor 8A

Нокиа 3.1
Nokia 3.1
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2018 года Nokia 3.1 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Nokia 3.1
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 10% выше плотность пикселей (310 vs 282 PPI)
  • Весит на 11.7 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 0.89" большая диагональ экрана
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (538 против 426 нит)
  • Тонкие рамки – на 9.79% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Nokia 3.1
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 310 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.73% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% 98.1%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 32.2 мс 36.4 мс
Контрастность 2108:1 1111:1
Максимальная яркость
Nokia 3.1
426 нит
Honor 8A +26%
538 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 146.2 мм 156.2 мм
Ширина 68.6 мм 73.5 мм
Толщина 8.7 мм 8 мм
Вес 138.3 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Nokia 3.1
69.73%
Honor 8A +14%
79.52%

Производительность

Тестируем Нокиа 3.1 и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1500 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-T860 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 700 МГц 680 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 640 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Nokia 3.1
н/д
Honor 8A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Nokia 3.1
н/д
Honor 8A
896
AnTuTu Benchmark 8
Nokia 3.1
н/д
Honor 8A
108424

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0
Оболочка UI Android One EMUI 9
Размер системы из коробки 7.8 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2990 мАч 3020 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 3:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Nokia 3.1
9:11 ч.
Honor 8A
н/д
Время просмотра видео
Nokia 3.1
10:03 ч.
Honor 8A
н/д
Время разговора (3G)
Nokia 3.1
9:58 ч.
Honor 8A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Nokia 3.1 vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Nokia 3.1
85.2 дБ
Honor 8A +4%
88.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2018 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.64 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.63 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8A более удачной покупкой.

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