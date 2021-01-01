Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2018 года Nokia 3.1 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.