Nokia 3.1 против Motorola Moto G9 Power
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2018 года Nokia 3.1 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 6.8-дюймового Motorola Moto G9 Power, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 30 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia 3.1
- На 18% выше плотность пикселей (310 vs 263 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.2 мм уже
- Весит на 82.7 грамма меньше
Причины выбрать Motorola Moto G9 Power
- На 177% лучшая автономность (155 vs 56 часов)
- Комплектуется на 3010 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 2990 мАч
- На 1.6" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Тонкие рамки – на 13.37% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
- Смартфон на 2 года и 6 месяцев новее
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 662
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
51
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
47
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
44
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.2 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|720 x 1440 пикселей
|720 x 1640 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|310 точек на дюйм
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|69.73%
|83.1%
|Цветовой охват sRGB
|97.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|32.2 мс
|-
|Контрастность
|2108:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|146.2 мм
|172.1 мм
|Ширина
|68.6 мм
|76.8 мм
|Толщина
|8.7 мм
|9.7 мм
|Вес
|138.3 граммов
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek MT6750
|Qualcomm Snapdragon 662
|Макс. частота
|1500 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|28 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Mali-T860 MP2
|Adreno 610
|Частота GPU
|700 МГц
|600 МГц
|FLOPS
|~24 Гфлопс
|~272 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2, 3 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|640 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|16, 32 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1372
AnTuTu Benchmark 8
178937
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10
|Оболочка UI
|Android One
|-
|Размер системы из коробки
|7.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|2990 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|-
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (34% за 45 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|3:00 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:11 ч.
Moto G9 Power +54%
14:06 ч.
Время просмотра видео
10:03 ч.
Moto G9 Power +115%
21:55 ч.
Время разговора (3G)
9:58 ч.
Moto G9 Power +529%
60:29 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2018 года
|Декабрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.64 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.63 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G9 Power более удачной покупкой.
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